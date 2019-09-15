日本知名攝影師蜷川實花執導的新作《殺手餐廳》大咖雲集，男主角藤原龍也所飾演的龐貝羅，更和飾演殺手疤皮的窪田正孝有許多場精彩的對手戲，巧合的是，兩人過去都曾飾演《死亡筆記本》中的「夜神月」一角而走紅，讓粉絲戲稱像是在看兩代夜神月同台飆戲。此外，該片集結玉城蒂娜、漥田正孝、本鄉奏多、齋藤工、小栗旬、土屋安娜、真矢三嬉等知名演員，就連蜷川實花已逝的父親蜷川幸雄也以「特別」的形式現身客串，上演一場最瘋狂的殺手大亂鬥。

蜷川實花相當喜愛「疤皮」這個角色。（天馬行空提供）

蜷川實花大力讚賞窪田正孝，並說：「他真的把這個天真又溫柔，卻也夾雜著瘋狂面的角色演得非常出色！」蜷川實花也笑稱在處理窪田片中的每身疤痕時，她還千拜託萬拜託特殊化妝組工作人員說：「請務必要把那些傷疤化成世界最帥的傷疤！」對該角色的愛不容質疑。她也坦言疤皮是自己非常喜愛的角色，在寫劇本時就不斷把自己理想中的男性形象全部投射在疤皮這個角色上。

本鄉奏多在片中揮灑瘋狂演技，詭譎獵奇讓蜷川實花看了讚不絕口。（天馬行空提供）

此外，在日本以「極度死宅」著稱的本鄉奏多，在片中全程以「童身」演出，堪稱全片最邪惡的存在之一，飾演的殺手小鬼外表乍看像小孩，實際上卻是變態殺人魔，呈現出的詭譎獵奇感讓蜷川實花看了讚不絕口，蜷川實花大讚道：「一開始要將他和小孩子的身體進行合成時，我很擔心不知道看起來會是怎樣？沒想到竟然能維持他帥氣臉蛋的同時，又讓那股妖艷的魅力大幅增加。」直誇本鄉奏多所散發出的「少年」氣質十分讓人著迷。該片20日上映，蜷川實花也將在20、21日隨片訪台與影迷見面。

(中時 )