時序入秋，遷移性猛禽赤腹鷹陸續過境。（莊哲權攝）

時序入秋，遷移性猛禽赤腹鷹陸續過境。（莊哲權攝）

時序入秋，遷移性猛禽赤腹鷹陸續過境。（莊哲權攝）

中秋節連假，台東縣頂岩灣四格山，吸引不少民眾前往賞鷹。（莊哲權攝）

時序入秋，遷移性猛禽赤腹鷹陸續過境，台東的知本樂山以及頂岩灣四格山，都是絕佳的賞鷹據點，鳥友單日就記錄到1000隻以上的赤腹鷹，3天的中秋節連假，更吸引不少鳥友前往賞鷹；台東縣野鳥學會每周日在樂山都有賞鷹活動，歡迎民眾一起去「數鷹」。

目前正值遷徙性猛禽過境季節，先鋒部隊赤腹鷹已經陸續飛抵台東天空，頂岩灣的四格山因為360度的極佳視野，可以眺望都蘭山、卑南溪及台東市區，除了主角赤腹鷹以外，偶爾也有林鵰、大冠鷲、鳳頭蒼鷹、蜂鷹等猛禽串場，中秋節3天連假吸引不少鳥友前往。

而為了迎接今年的賞鷹季，台東縣野鳥學會志工們8月底就到知本樂山除草、架遮陽棚、整理環境，以方便民眾賞鷹。

鳥友觀察，近日在知本樂山記錄到的赤腹鷹，單日已突破1000隻，預計中秋節前後，會有爆量增加，而除了起鷹與落鷹以外，如果前1天下午有下雨，隔天清晨在知本林道、巒山等處都有機會觀察到停棲的赤腹鷹。

台東縣野鳥學會總幹事林國欽指出，日前舉辦盛大賞鷹活動，當天的赤腹鷹都很捧場，每一批上山的民眾都有看到，雖然距離稍遠，每隻鷹只有芝麻大，但是大家仍驚呼連連，往後每周日都有例行性賞鷹活動，歡迎民眾參加。

(中時 )