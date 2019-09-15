員林鎮公所表揚白金、鑽石和金婚，牽手們攜手超過半世紀，公所還別出心裁租借20套婚紗禮服，再走一次紅地毯，拍下紀念照片。（吳敏菁攝）

員林鎮公所表揚白金、鑽石和金婚，牽手們攜手超過半世紀，公所還別出心裁租借20套婚紗禮服，再走一次紅地毯，拍下紀念照片。（吳敏菁攝）

再披一次婚紗老公還是他！員林市公所表揚白金、鑽石和金婚，共283對，牽手們攜手超過半世紀，公所別出心裁租借20套婚紗禮服，安排再走一次紅地毯，孩子、孫子們驚艷「天賜佳偶」，「太美、太帥了」，阿公、阿嬤們羞怯搖搖手「跟你們學的，好玩一下啦」。

員林市公所今年表揚結婚70年白金婚共6對、60年鑽石婚69對、50年金婚208對，員林市長游振雄表示，能攜手共度5、60年的婚姻生活，彼此相互扶持，子女有成，是最佳典範，頒獎紀念，市公所還安排專業攝影師，為受表揚伉儷及親友合影，留下美好的回憶與見證，會場處處洋溢著溫馨。

員林市公所還特別向源潭社區發展協會理事長吳嘉明租借20套婚紗禮服，重溫數十年前的婚禮，游振雄說，早期農村生活物資缺乏，幾乎都沒穿婚紗、拍結婚照，這次讓讓銀髮伉儷拍照留念，一圓穿禮服、婚紗夢想。

源潭社區發展協會10位志工一早就到場為銀髮伉儷換上禮服，在親友與眾人祝福下，17對銀髮佳偶牽手步入紅毯，活動加溫，子女們在父母被身上看到了愛的力量，照顧對方一生一世的承諾。

游振雄說，關懷老人、照護老人政策一直是施政重心，市公所經費有限，今年仍編列敬老禮金每人500元，配合彰縣府重陽敬老金369發放，以及長者每月1000元免費乘坐公車、老人免費裝置假牙等福利政策。

(中時 )