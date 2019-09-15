高雄市鳥松區第1間日間照顧中心「新時代綜合式（日間照顧、居家服務）長照機構」15日揭牌啟用，衛生福利部陳時中部長表示，台灣即將面臨「超高齡社會」時代的來臨，目前全國已完成建構社區整體照顧服務體系，已達成108年長照服務佈建設定目標，希望讓長輩於社區內就近獲得優質服務與照顧。

社會局長黃淵源表示，高雄市老人人口數超過42萬人，已正式進入「高齡社會」，老化及失智人口快速成長，為妥善照顧我們的長輩，高雄市政府配合中央推動長期照顧2.0政策，已設有A級社區整合型服務中心47間，C級巷弄長照站183點、居家服務87處，將媒合團體投入長照工作，打造高雄成為友善長輩的城市。

鳥松區區長王耀弘說，目前鳥松區老年人口比例達17 ％，新時代綜合式（日間照顧、居家服務）長照機構的成立，能夠提供長輩專業生活照顧服務，不但能延緩失能、失智個案歷程、減輕家屬照顧壓力，更能提供家屬情緒支持及協助尋求相關資源，提供在地專業的照顧服務。

新時代長期照顧協會理事長陳雅光說，經高雄市社會局、衛生局及鳥松區公所的協助，本據點可服務照顧30位長輩，白天長輩們可接受護理保健、生活照顧、機能回復自立訓練、健康促進等課程，傍晚再由家屬接送回家，在離家近的熟悉環境中，獲得專業的社區照顧，享受幸福生活。

(中時 )