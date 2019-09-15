新北市1名廚師，涉嫌從2015至2017年以給零用錢500元為由性侵13歲女兒25次，少女揭發父親惡行後，卻因父親是家中經濟來源，法院審理時改口說是她有性需求，非遭父親性侵，檢方以廚師寫信要女兒講述有利證詞，企圖獲緩刑，還寫下「人早死晚死都要死，以後不在，你和老弟老媽保重」，造成少女壓力，毫無悔意，提起上訴，高院判廚師徒刑9月6月。

檢警調查，該廚師自2015年7月開始，趁當時年僅13歲的女兒睡覺時上下其手，見對方驚醒仍性侵得逞，且食髓知味，直到2017年7月共性侵25次。少女供稱她有拒絕，但父親以多給零用錢500元「盧」她，她為了家庭和諧而配合；甚至有次父親沒戴保險套，她事後只得吃避孕藥。檢方起訴這名狼父廚師。

但一審審理時，少女疑為了袒護父親，翻供說2人第一次發生性關係時，她已滿14歲，她有性需求，是自願與父親發生性關係。法官不採信，判處廚師徒刑9年6月。廚師及檢方不服，均提上訴。

檢方痛批廚師偵查中寫信要女兒配合，企圖獲得緩刑，信件結尾還寫到「人死，早死晚死都要死，心痛，人也累了，以後不在，你和老弟老媽保重」，對被害人形成莫大心理壓力，飾詞狡辯，犯後態度不佳，一審量刑過輕，上訴請求重判。

廚師則稱他已認罪，女兒報案後，新北市政府原要安置她，但她不願意被安置，主動返家居住。女兒返家後，他仍支付女兒的學費、生活費開銷，上訴請求從輕量刑。但高院駁回檢方及廚師上訴，仍判9年6月，全案可再上訴。

高等法院(陳志賢攝)

(中時 )