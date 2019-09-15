表揚科幻、夢幻及恐怖電影及劇集的第45屆土星獎（Saturn Awards）昨（14日）在洛杉磯舉行，橫掃14項最多提名的漫威工作室，以超級英雄賣座片不負眾望捧走10獎成大贏家！

鋼鐵人為彩色版海報。（翻攝自網路）

其中《復仇者聯盟：終局之戰》贏得最佳漫畫改編電影、最佳男主角「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）、最佳剪輯、最佳視覺效果等6項大獎；而「漫威最強反派」喬許布洛林（Josh Brolin）以《復仇者聯盟：無限之戰》拿下最佳男配角；《蜘蛛人：離家日》新一代「蜘蛛女」贊達亞（Zendaya）獲最佳女配角殊榮，剛與漫威宇宙分家的湯姆霍蘭德（Tom Holland）連續三年以「蜘蛛人」一角榮獲最佳年輕演員獎；《蜘蛛人：新宇宙》則拿下最佳動畫電影。

美國知名娛樂媒體《Deadline》也在今（15日）報導相關消息時，意外透露原已在《復4》結尾選擇犧牲的「鋼鐵人」東尼史塔克有望在明年5月的上映的漫威女英雄電影《黑寡婦》客串，消息一出，立即引起全球漫威迷熱議。

(中時 )