南郭宿舍群3號，白色方塊工作室打造成「實驗書屋」，引領遨遊書海。（吳敏菁攝）

走進南郭宿舍群，處處有驚喜，圍牆垢土也創作出引人想像的圖案。（吳敏菁攝）

藏身在公園路、南郭路巷弄內的南郭宿舍群，共16個院落，近年來文史工作者以創意、熱情投入，注入巷弄美學，讓人頻有驚喜，彰化縣文化局也創新地將南郭宿舍群2、3號以「公益換租」模式，作為青創基地，15日正式入厝，青年創意和老建築蹦出了新火花。

南郭宿舍群建於1920年，是彰化縣政府管轄歷此建築中，保存最完整的宿舍群，彰化縣文化局為讓閒置空間再利用，以公益換租模式，公開徵求合作單位，遴選出「南郭公園創作團隊」、「白色方塊工作室」，分別進駐南郭宿舍群2號、3號，15日縣長王惠美贈送啟動之鑰予進駐團隊。

王惠美表示，南郭宿舍群有百年歷史了，期待進駐團隊，把這裡的文化蘊涵、歷史的價值重新呈現，讓有味道宿舍群能加上年輕人的創意，蛻變成了座展現彰化不一樣生命力的基地。

此外，南郭國小老師陳宥妤、吳嘉明默默投入維護南郭宿舍群7、8號，已經兩年多，利用這個空間，引領學童學習到課堂上學不到地方，辦理走讀課程，讓孩子們更加認識這片土地。

入厝首波，南郭創作公園邀請曾婉淳個展《邊境之地》在南郭宿舍群2號展出。白色方塊工作室則定位南郭宿舍群3號為「實驗書屋」，作為知識與資訊交流站，未來將募相關主題書籍，推廣閱讀，並邀請各領域職人成立工作坊，創造出學習的各種可能性

。

首次職人工作坊將邀請園藝設計師許晉榮教導如何在庭院種植蔬菜，並結合智慧科技遠端灌溉。營運團隊陸續設計出課程、工作坊，可參閱官方Facebook：3號實驗書屋。

王惠美表示，未來宿舍群會逐步來修復利用，明年鹿港和興派出所宿舍群完工後，亦將提供青年朋友進駐，把年輕人的創意、想像，與歷史建築做結合，擦出不一樣的火花。

(中時 )