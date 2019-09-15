公懲會前委員長石木欽爆發醜聞，國民黨立法院黨團今天召開記者會，要求司法院長許宗力下台。司法院回應，石木欽涉及不當行為的時間，許宗力尚未就任司法院長，沒有監督不周問題，石木欽案無關藍綠，司法院會嚴肅面對此案，公正處理，作為全體司法同仁的警惕。

司法院表示，石木欽涉及不當行為期間為1997年7月22日起至2014年6年20日，許院長尚未就職，因此並未監督不周情事。石木欽是因檢察官積極偵辦，查悉石不當行為。司法院於接獲檢察署函送相關資料後，立即調查石之行政責任，並進行訪談，顯示司法院對於違反司法風紀案採零容忍立場，務必澈底清除的決心。

司法院強調，此案單純係石木欽涉及司法風紀問題，無關藍綠政黨。石多年前的不當行為，此刻能夠澈底清查，足以證明政府整飭司法風紀決心，也不因職務高低而有差別待遇。司法院會嚴肅面對此案，公正處理，作為全體司法同仁的警惕。

(中時 )