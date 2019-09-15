知名健身達人「筋肉爸爸」不僅是健身教練、健美選手、作家，也常常受邀到綜藝節目擔任嘉賓，妻子「筋肉媽媽」同樣也是健身達人，沒想到前幾日筋肉媽媽表示，今年中秋是個格外珍貴的一年，原因是年僅37歲一向健康的筋肉爸爸竟然中風了，她在13日發文，上週某天早晨突然發現筋肉爸爸不太對勁，趕緊送醫後發現是中風。

筋肉爸爸與筋肉媽媽是知名健身健美達人，常出國比賽拿獎也是教練和綜藝節目常客，沒想到筋肉爸爸上週竟突然中風。（合成圖／翻攝自筋肉媽媽臉書）

筋肉媽媽表示，「（那天）很多細節我想不起來了，只記得我幫忙壓著他做腦斷層掃描、醫院內跑上跑下的還有通知家人，後來診斷是腦部栓塞，因為在三小時內送達，條件評估後可以打腦栓塞溶劑。」她經歷了人生第一次簽下病危通知書的一刻，筋肉爸爸甚至住進加護病房，但她也告訴自己沒有時間哭，因為還要照顧好孩子跟老公，更要讓家人們安心，也不能影響到工作，除了自己的工作外，還要去代班筋肉爸爸的。

筋肉爸爸外型帥氣，先前更是中天節目《叫我神隊友》的固定奶爸。（合成圖／翻攝自筋肉爸爸臉書）

一週後，他們才知道那麼健康的筋肉爸爸，突然倒下的原因，跟家族病史有關，筋肉爸爸的血脂、膽固醇、血壓、內臟脂肪都標準，但家族病史中有凝血功能的問題，筋肉爸爸的媽媽至今天天吃藥控制腦血管通順；親戚中更有人因為中風死亡，其中一位才20多歲。

筋肉爸爸身體指數都正常，甚至比一般人都還好，但家族病史中有凝血問題的病史，加上現代人通病熬夜作息不正常，造成過勞加上家族疾病一起併發。（合成圖／翻攝自筋肉爸爸臉書）

他們以為運動、體力好、健檢沒事就常熬夜、作息不定加上睡眠不足。常常半夜工作不睡覺，睡得很少，常態是半夜三點睡、六點起、睡回籠覺、一天加起來睡眠不到六小時。就這樣過勞加上家族疾病，讓他37歲壯年中風，現在筋肉爸爸也展開復健之路，也因為身體質量好的關係，康復速度也快，她們也因這件事開始力行早睡，重視健康生活，不只是外表健康，生活習慣也跟著健康。

(中時電子報)