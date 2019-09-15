主張反核的日本前首相小泉純一郎今天談到兒子小泉進次郎被拔擢為環境大臣時說，希望兒子能努力，讓日本未來變成一個沒有核電廠、能用可再生能源發展的國家。

日本放送協會（NHK）報導，小泉純一郎今天前往茨城縣日立市，針對他力主以「零核電廠」為目標的社會等進行演講。

小泉純一郎被問到兒子在這一波內閣改組入閣擔任環境大臣時說，希望兒子努力，「他是一個勤奮用功的人，比我還勤奮用功，環境是現在最重要的事」。

他說，要珍惜自然環境，希望未來可以讓日本變成沒有核電廠、能用可再生能源發展的國家，表達出對小泉進次郎的期待。

身兼原子能防災擔當大臣的小泉進次郎13日對內閣府原子能防災擔當職員們說，311大地震及福島第一核電廠事故發生時，讓人感覺好像無止境的恐懼；接踵而來的核電廠狀況，讓人感受到這個國家好像要毀滅了的現實感。

小泉進次郎說，大家不能鬆懈、也不能忘記職責的重大，要不忘福島事故的教訓，致力於自己的工作。

(中央社)