埔里美人腿節「美人腿公主」選拔，經過激烈角逐，黃冠榕脫穎而出，勇奪后冠，獲得10萬元獎金；茭白筍評鑑同時揭曉，農民陳泰銓獲得第1名，獎金6000元。
埔里美人腿節停辦2年後，今年恢復舉辦，有60位佳麗參賽，經過初賽、淘汰，最後剩下27人，15日進行決賽。
就讀台中科技大學應用日文系的黃冠榕獲得冠軍，她說覺得很意外！因為參加美人腿公主比賽，原本只希望增加生活經驗，沒想到會得名，但她很高興未來能為家鄉茭白筍代言，希望透過日語等多國語言，把茭白筍行銷出去。美人腿公主第2名林佳蘭，獎金5萬元；第3名張嘉芸，獎金3萬元。
農業處長陳瑞慶表示，埔里鎮茭白筍產量占全國90％，縣府結合農會、鎮公所、社區與農民，整合茭白筍產業發展，提升茭白筍品質，美人腿公主將協助行銷。
獲得茭白筍評鑑第1名的陳泰銓表示，茭白筍採收期剛好遇到比賽，又是中秋連假，每公斤交易價上揚到100元；第2名呂捷萓、第3名范鴻章。
(中時 )
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