日本總務省今天公布最新推估，到今天為止，日本65歲以上高齡人口約3588萬人，較前一年增加32萬人，占總人口比率約28.4%，創歷史新高紀錄，高齡人口比率也居世界之冠。

日本共同社報導，從全球來看，65歲以上高齡者占整體人口比率第2高的是義大利，約23%；第3名是葡萄牙的約22.4%。日本的約28.4%可說遙遙領先各國，且持續邁向超高齡社會。

日本國立社會保障及人口問題研究所推估，這個比率未來還會持續成長。

日本讀賣新聞報導，明天是日本的敬老節（每年9月的第3個星期一），總務省推估到今天為止，65歲以上的高齡人口約3588萬人，占總人口比率28.4%，較前一年成長0.3個百分點，是有史以來最高。

包括戰後嬰兒潮世代（1947年到1949年間出生）的70歲以上人口，推估也有2715萬人，較前一年增加98萬人，占總人口數的21.5%，較前一年成長0.8個百分點。

80歲以上也高達1125萬人，較前一年增加21萬人，占總人口比率8.9%；90歲以上也有231萬人，較前一年增加13萬人，占總人口數約1.8%。

另外，根據勞動力調查，2018年65歲以上就業人口達862萬人，比前一年增加55萬人，創有史以來紀錄；高齡勞動力占整體就業市場比率12.9%，同樣創新高。

共同社報導，65歲以上的就業人口，已成為支撐空前人手不足的勞動市場的重要戰力。

(中央社)