高雄市旗山南勝社區與中寮山上的農夫合作，在中秋假期推出一場以「掘芋頭與學薑黃」為主題的農村體驗活動，社區導覽陳春月帶著遊客們，掘芋頭、學作薑黃麵條，品嚐芋頭主題風味餐，從山頂俯瞰整個高屏地區，看蜿蜒於泥岩惡地之中的南二高，充分感受高雄鄉下的美好。

入秋後是生薑、薑黃、芋頭產季，高雄市旗山區南勝社區應景推出「掘芋頭、學薑黃」農村體驗活動，讓不少都會民眾在漫遊中體驗鄉間的美好。

生薑、薑黃、芋頭是高雄中寮山的主要作物，其中薑黃根莖磨成的深黃色粉末，是咖哩的香料之一，薑黃素因具有保健效果，也成為日常的養生食材；另外，芋頭屬於高鐵、高鉀、高鎂、低鈉的天南星科植物，營養豐富，可作甜品，亦可入菜，是相當受歡迎的國民食物。

「薑黃大約要種植2年左右的時間，而且必須等到出土的葉子，全都乾掉，才能收成，另外，2年以上的薑黃素含量比較多，更具營養價值」，一群人在田裏，聽著園主林建置娓娓道來這些田間的專業，讓大家獲益良多。

高雄市政府農業局長吳芳銘表示，漫遊農村是樂活的旅行方式，趁著秋高氣爽的好時節，歡迎大家多來鄉下走走，體驗高雄農村地區所散發的人文與地景的美，進而建立人與土地間更親密的情感。

(中時 )