台北市長柯文哲、夫人陳佩琪體驗餵小牛喝奶，柯表示，餵食的角度是關鍵。（巫靜婷攝）

台北市長柯文哲簽書。（巫靜婷攝）

台北市長柯文哲、夫人陳佩琪與民眾合照。（巫靜婷攝）

四方牧場創辦人蔡南向台北市長柯文哲、夫人陳佩琪介紹產品。（巫靜婷攝）

台北市長柯文哲、夫人陳佩琪陪同小朋友滑草。（巫靜婷攝）

台北市長柯文哲與苗栗青年討論城市發展。（巫靜婷攝）

台北市長柯文哲中秋連假訪苗栗第一站到竹南鎮四方鮮乳牧場，表訂下午3點到場，受收假塞車潮影響，柯文哲延至下午3點30分左右才抵達，許多柯粉攜家帶眷冒雨提前2點半開始等，即便苦等約1小時仍開心地上前與柯握手、合照，還有粉絲帶著柯的新書《生死之間》搶著簽名。

柯文哲上午參拜台中梧棲浩天宮，不料過程中司儀竟唸出韓國瑜的競選口號「台灣安全、人民有錢」，引起一陣騷動，就連柯也忍不住一臉疑惑地歪頭，下午被問到這題，他旋即笑噴表示「好像是把昨天的名字改掉再唸一遍」，心情似乎不受影響。

柯文哲偕夫人陳佩琪在創辦人蔡南引導下參訪牧場，體驗餵小牛喝奶、陪小朋友滑草，並品嘗牧場自產的產品，隨後便轉往竹南大厝活動中心與苗栗青年趙晉廷、鄭昆霖、曾仕傑，及柯的學生、大千醫院外科部主任馮啟彥座談，由苗縣第一選區立委參選人朱哲成主持。

柯文哲提到，城市要發展「公私協力」很重要，在地若不組織，只靠政府很難成功，他舉出大稻埕的例子表示，在地商圈積極組織，政府再透過容積移轉達到經濟規模才會成功，柯認為政府若要推旅遊，交通建設會讓磁吸效應更明顯，應該要建構方便的大眾運輸模式。

柯文哲最後與柯粉分享人生哲學，他說「不要折磨自己，也不要折磨別人」，快樂每一天，就算不快樂也要裝作很快樂，「你活得好好的就是對敵人最好的報復」。

(中時 )