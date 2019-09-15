2019年摩曼頓天王盃三對三籃球賽從北、中、南3區脫穎而出的24支全國菁英隊伍，15日在高雄大魯閣草衙道WeSport籃球場展開最終決戰，爭取各組總冠軍王位，這也是摩曼頓天王盃舉辦4屆以來首度把決賽移到南台灣舉行。

最終本屆摩曼頓「天王」稱號就由「LOVE LIFES(女子組)」、「小土愛生氣(大專社會組)」、「富明國際(高中組)」以及「皓崴大雞雞(國中組)」奪下，為本屆摩曼頓天王盃三對三籃球賽順利劃下完美句點。

經過上午激烈交戰，晉級冠軍戰8隊當中，南區隊伍佔據半數，挾帶地主優勢，國中組「皓崴大雞雞」決賽技壓「奕嘉帥哥隊」封王，「皓崴大雞雞」樓皓崴表示，先前就在大魯閣草衙道WeSport籃球場打球的經驗，對於場地相對熟悉。

而預賽「富明國際」靠著林子雋關鍵絕殺驚險闖進冠亞賽，決賽他再度獨拿7分率隊12比8擊退「YCOLJ」，林子雋表示，比起中、北部隊伍特地南下來打球，身為地主打起來相對沒壓力也比較放得開，加上運氣好才能成就這次冠軍。

對上昨天擊敗3連霸強權「小甜心」的「郁豐農業」，「LOVE LIFES」在「闕姐」闕麗鶯穿針引線下突破僵局，登上新科女子組「天王」寶座。闕姐透露，距離上次北區預賽已超過1個月，她們特別加強肌力訓練，此趟南下高雄可說有備而來。

同樣靠著老將經驗勝出，「小土愛生氣」成為天王盃賽史首支連霸成功的男子隊伍，扮演隊上靈魂人物的程坤貴，雖然決賽得分不多，但他說：「在別人看不到的地方，我們針對防守給對方做足壓迫，才是贏球的關鍵。」

(中時電子報)