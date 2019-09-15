大陸青年質疑挺郭者 前後一張嘴

大陸青年鄭國成指出，在今年419郭台銘宣布參選之前，有人士都鼓吹韓國瑜。那時各種民調韓國瑜也是大幅領先，無論是蔡英文、柯P或是賴清德，韓國瑜都領先20％左右。那時都狂吹韓國瑜，也拱韓國瑜出來參選。這種論調從去年九合一之後就出來了，部分人士把韓國瑜捧上天了，說「一人救全黨」。

鄭國成說，今年419的時候，朱立倫民調並不好，也就比蔡英文高一點點，眼見國民黨2020大選沒希望，這些人也不顧韓國瑜在高雄任職也才幾個月，就瘋狂拱韓國瑜，也一直拱韓國瑜出來選，還放很多韓國瑜去菜市場，很多人喊韓總統，說這是高雄人聲音。

鄭國成指出，但郭台銘419宣布參選，部分人士論調變了，開始瘋狂挺郭台銘，也開始貶韓挺郭，也痛批韓國瑜，把郭台銘捧成聖人。

鄭國成表示，在419之前，有人士非常鼓動韓國瑜出來選，也是說韓國瑜在九合一「一人救全黨」，2020也只有韓國瑜能帶領國民黨重新團結、重新打敗民進黨、重新執政。可是僅僅一天，僅僅郭台銘宣布參選，該人士態度180度大轉彎。之其還說是高雄市民讓韓國瑜出來選，沒有道義問題。419之後，該人士說韓國瑜先把高雄市政做好吧，否則對不起高雄市民，想選到下一任再選吧。

大陸青年鄭國成強調，該人士419之前怎不說，419之前是怎說的？怎過419之後就變調？該人士以前怎不說「有道義問題」？之前放一堆選總統是高雄人民聲音，現在高雄人民聲音怎變了？前後一張嘴，說得完全不一樣，嘴長在你身上，道理都在你那裏，可是你道理變得太快！怎這麼快就翻天覆地？

(中時電子報)