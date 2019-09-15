沙烏地阿拉伯的重要煉油廠遭到多架無人機的攻擊，導致產油設備嚴重受損，供油能力可能數個月都難以恢復。此事件突顯在現代戰場環境中不對稱戰爭的威力，憑著極為低價的無人機，就能達到相當巨大的破壞。美國陸軍設想未來的6層防空網，希望以低價、多量的方式，對付無人機、火箭彈、土製火箭這類價低、難預料，難偵測的目標。

美軍最低層防空，由機動越野車的輕量型武器站和傳應器組成，擊落來犯的無人機。(圖/美國陸軍)

美國陸軍表示，在設想中的第1層，最低空的高機動保護系統，稱為「刀鋒系統」(BLADE)，是「彈道低空無人機接戰」(Ballistic Low Altitude Drone Engagement)的簡稱，感測器是低空相控陣雷達與紅外線偵器，再與普通遙控武器站（CROWS）配合使用，它相當輕量，可安裝在悍馬那樣的機動越野車上，今年晚些時候將會進行技術展示。

第2層防禦是安裝在史崔克甲車上的固體雷射武器。(圖/美國陸軍)

第2層則是由固態雷射砲為核心的多任務高能雷射(Multi-Mission High Energy Laser,MMHEL)，雷射最大的好處是沒有彈藥限制，能夠以較低的成本摧毀來襲的飛彈和無人機。美國陸軍研究實驗室開發了成熟的光纖雷射技術，減小了尺寸，重量和複雜性。MMHEL目前達到技術7級，將在2021財年使用各種目標進行，可安裝在史崔克(Stryker)8輪甲車上。

第3層和第4層則是機動防空技術（MADT），和下一代火控雷達，MADT安裝一具7.62公釐機槍，和四具刺針輕型防空飛彈(Stinger)。計劃於2021年展測試。

美軍第5層防禦的雷射砲，與第2層的不同在於功率更大，也需要較大的車。(圖/美國陸軍)

第5層又是雷射武器，稱為高能雷射戰術載具（High Energy Laser Tactical Vehicle Demonstrator,HEL-TVD），將在中型戰術車上安裝10萬瓦級的雷射系統。計劃在2028年達到技術等級4（或更高）。

第6層的低成本遠程防空系統，飛彈儲量比愛國者系列更多，外觀很像以色列鐵穹，但射程長，是最高層防禦。(圖/美國陸軍)

第6層就是低成本遠程防空系統 (Low-cost Extended-Range Air Defense,LOWER-AD)，LowER-AD是一種計畫中的飛彈攔截技術，比其他大型系統更小、成本卻更低，期望能夠大量部署。由於亞音速的巡弋飛彈和攻擊式無人機愈來愈致命，讓先進的愛國者飛彈承受更大的壓力威脅，因此需要廉價、數量多的防空飛彈才能對抗。將在2021財政年進行飛行試驗，來證明該技術達到技術等級6。

(中時電子報)