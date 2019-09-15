何姓陸籍女子向同鄉的莊姓女閨蜜謊稱可以幫忙兌換人民幣匯回大陸，莊女不疑有他準備了135萬元，沒想到何女卻拿攙有高劑量安眠藥的米漿給莊女，趁她喝完意識不清時搶走現金、把莊丟包在土城路邊，路人發現幫忙報警才曝光，桃園地院依強盜罪判刑7年，全案可上訴。

莊姓婦人嫁來台灣後，和丈夫計畫返鄉在大陸購屋，透過「新住民姊妹群組」認識同鄉的51歲何姓女子，何女獲悉莊婦希望把台幣換成人民幣，去年7月透過微信向莊婦聲稱能以台幣4.5元兌人民幣1元的匯率，將99萬元的台幣兌換成22萬元的人民幣、再幫忙匯入大陸金融機構。

莊婦不疑有他，7月14日和何女相約桃園成功郵局，雙方也當場將金額提高到135萬元兌換30萬元人民幣，沒想到就在莊婦領完錢、返回何女車上，何趁點鈔時將摻有「佐沛眠」安眠藥劑成分的冰米漿給莊婦，莊婦喝完後變得意識模糊、神情恍惚，何女見狀竊走135萬現金，還把車開到新北土城郊區，將莊婦丟包在路邊。

莊婦事後在丈夫陪同下報警，檢警在莊婦尿液檢出鎮定安眠劑，土城派出所警員和熱心路人也都證稱發現莊婦時邊走邊哭、神情恍惚，言詞都片段，很像喝醉或嗑藥的精神狀態，加上莊婦失竊的手機在警方協助下，透過雲端系統，找到莊婦拍攝何女在車內清點現金的照片，桃園地院依強盜罪判何蹲苦牢7年。

(中時 )