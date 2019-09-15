電影《花椒之味》由鄭秀文、賴雅妍和李曉峰主演，監製許鞍華欽點香港新銳女導演麥曦茵執導，片中最後一幕鄭秀文和父親簡單對話的畫面幾乎逼哭所有觀眾，麥曦茵接受專訪時透露，當初和鄭秀文初次見面時，自己就親自示範該場景，對方立刻被觸動。到了拍片現場，為讓鄭秀文能一次發洩情緒爆哭，在前置時間更要求她獨處準備，「不能讓她洩了那道氣。」

麥曦茵自認導戲風格理性有邏輯，感謝監製許鞍華給予充分發揮空間。（粘耿豪攝）

但鄭秀文之後又得抱著飾演姊妹的演員們掉淚，鄭秀文一度擔心自己已哭不出來，麥曦茵只能站在她身後拉著她穿的圍裙，待其他人情緒到位，再將她一把推出去，果然成功讓3姊妹哭成一團。該場戲還有200多位香港「火龍隊」成員當背景人物，共同拍攝充滿鞭炮火燭的舞龍舞獅畫面，麥曦茵笑言意外發現眾人表演慾都很強，搞笑說：「我才知道每個人心中都有一條小火龍。」

由於麥曦茵的高要求，為該片創造出不少經典場面，一場台灣演員劉瑞琪和鄭秀文的對手戲，是一家人找出麻辣鍋秘方的關鍵劇情，拍了7、8小時才完成，麥曦茵坦言：「或許對所有工作人員來說很莫名其妙。」鄭秀文一開始同樣很疑惑，但自己也對最後2個鏡頭感到滿意，事後告訴麥曦茵：「過程是美好的！」

劇組封街拍攝中秋節的火龍陣仗，導演麥曦茵必須努力控制全場狀況。截自《花椒之味》正式預告影片）

「本來想要跳拍，所有人都很害怕超時。」但麥曦茵認為2人看著鍋的動作和反應，都是為鋪墊出鄭秀文最後的一個回頭，絲毫不能馬虎，因此請工作人員將其他場戲排到隔天，她表示：「可以為這個鏡頭放棄其他。」更相信：「演員必須在舒服的狀態表演，要告訴她們：『我們沒有時間壓力』。」終於在她的堅持下刁出既香又辣的《花椒之味》。電影全台熱映中。

(中時 )