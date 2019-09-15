陳姓男子與妻子離婚後繼續同居，卻又與謝姓女子交往。之後，陳的前妻懷孕，2人復合再婚，謝女淪為小三。去年情人節陳與謝上床還拍性愛影片，事後陳妻得知控告謝女妨害家庭，一審判謝女徒刑2個月，但她不服上訴，台南高分院認定謝並不知道陳男與前妻再婚，改判無罪，全案確定。

陳男與前妻於2009年5月結婚，2015年5月離婚後仍同住；去年1月2人又復合再婚，同年3月陳妻產下1女。

謝女於2016年9月與已離婚的陳男認識交往，當時陳曾出示身分證證明沒有配偶。去年2月14日情人節，陳邀謝到汽車賓館，還用手機拍下2人的性愛影片。同年3月，陳要求謝不能再去他家，也不能隨便打電話，經謝女一再追問後，陳才告訴她已與前妻復合再婚，謝得知也馬上與陳分手。

台南高分院改判謝女妨害家庭無罪確定。（本報資料照片）

不料，陳妻發現丈夫和謝女的性愛影片後，控告謝女妨害家庭，並求償100萬元。法院審理時，謝表示，與陳拍攝性愛影片時，並不知道對方已與前妻復合再婚，陳也沒有告知此事。

一審的台南地院認定謝女妨害家庭罪判刑2月，可易科罰金6萬元。但謝女不服上訴台南高分院，二審根據陳男作證指已忘記到底有沒有跟謝女講他與妻子再婚一事，認定謝並不知道陳與前妻復合再婚，罪證不足，改判無罪確定，不可再上訴；民事求償也駁回確定。

(中時 )