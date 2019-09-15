市長鄭文燦也連續3日都到機動派出所慰問員警辛勞。（八德警方提供／蔡依珍桃園傳真）

桃地景藝術節倒數最後一周，民眾冒雨前來。（八德警方提供／蔡依珍桃園傳真）

中秋節連續假期最後一天，桃園地區因對流雲系發展旺盛下起大雨，仍不減民眾參觀八德地景藝術節展場人潮，八德警分局動員警力在雨中協助周邊交通，市長鄭文燦也連續3日都到機動派出所慰問員警辛勞，並祝賀員警們中秋佳節愉快。

2019桃園地景藝術節倒數最後一周，下周主題活動「朱宗慶打擊樂團」、「MONTUNOS拉丁樂團」、「黃瑞豐福爾摩沙爵士樂團」，以及「桃園在地傑出團隊龍潭愛樂管弦樂團」將帶來膾炙人口的歌曲，「荷蘭CLOSE-ACT高蹺劇團」也將帶來全台首演作品壓軸演出，桃園市邀請民眾繼續熱情參與2019桃園地景藝術節系列活動，看見藝術創作不同於以往的魅力。

八德分局秘書室主任林健祥表示，八德分局執行地景藝術節勤務，每日均會視遊客人數及交通狀況做滾動式調整，中秋連假也將結束，地景藝術家也迎來7年首度特別規畫的表演節目「移動地景」，預料將吸引大批人潮，雖然現場規畫數個停車場供遊客停車，不過人潮眾多，主辦單位還是建議民眾多利用接駁車，並配合警方的管制疏導，以免影響交通。

(中時 )