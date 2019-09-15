國民黨31位大老12日共同連署登報，勸郭台銘團結，名嘴張友驊卻爆料一件很蹊蹺的事，稱郭看到前總統馬英九被羞辱後，國民黨大老們卻還得意忘形地呼喊郭，讓郭氣到「不陪你玩了」。

張友驊指出，其實郭退黨參選最早在8月8日，就已經有了一個定見，因為8月8日他們開了一次會，國民黨當然知道，所以國民黨那時想把郭台銘拉回來，據他所知，至少7個人跟郭見過面，也談了一些事情，把郭這件事先穩定下來再說，但穩定下來之後，郭事後一想，你們都在敷衍我，你們給的承諾也沒一個承諾兌現，還有你們究竟要我幹什麼？很多人說郭會留在國民黨，準備選黨主席，其實這在8月8日後就通通不存在了。

張友驊點出，國民黨運作31位大老出面勸郭台銘時，有一件很蹊蹺的事，郭在8日看到馬英九被羞辱後，就決定要退黨，甚至難過到兩天沒有睡好，馬這件事讓他怒不可遏，因除了馬被羞辱外，他們還得意忘形地在呼喊郭，郭終於坐不住了，「老子不陪你玩了」。

張友驊在政論節目《驚爆新聞線》表示，郭柯王中最尴尬的還是前立法院長王金平，王若沒有郭，這一局可說已經過去了，就是因為郭還有陸軍的組織戰，但據他所知，王金平的組織已經被挖得差不多了，只有王金平之友會還遍布各地。

(中時電子報)