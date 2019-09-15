每台山車上，都妝點著極具日本意象的物品，有櫻花、也有傳統武士等，由上百位壯漢拉動，緩步在遊行隊伍之中。（花蓮縣政府提供／王昱凱花蓮報導）

花蓮縣長徐榛蔚與盛岡市長討論，要於11月23日時，將每好的山車文化帶入花蓮的太平洋溫泉花車嘉年華，讓花蓮的鄉親們，也能親臨感受文化的震撼與美感。（花蓮縣政府提供／王昱凱花蓮傳真）

花蓮縣長徐榛蔚15日率交流團拜會盛岡市山車推進會長鈴木正男，鈴木也於紀念館前親自導覽，講述了盛岡山車的珍貴歷史，縣府也積極與推進會討論今年太平洋溫泉花車嘉年華細節，期待11月再齊聚；徐榛蔚更於晚間參與盛岡秋季慶典重頭戲「盛岡山車大繪卷」，與一輛輛山車並肩走在盛放煙火的遊行路途上，體驗3百年歷史文化的底蘊。

山車紀念館前，鈴木細心講述，該地學童自小學3年級時，就會由家長帶領，學習製作祭典用花飾、太鼓與吹笛儀式等，讓文化自小深植在孩童心中，不忘根本。徐榛蔚也表示，「很棒的傳統文化扎根精神」，對於同樣富含人文蘊涵的花蓮，可成為良好借鑒。

下午5時許，參與山車遊行祭典的8個隊伍也於盛岡歷史文化館廣場齊聚，應邀表演的阿美族太巴塱天藝舞蹈團於現場演出，也獲得民眾熱烈迴響。晚間6點，璀璨的煙火點亮盛岡晚空，遊行熱鬧展開，徐榛蔚走在隊伍中，受到市民舉國旗歡迎。

徐榛蔚和交流團與山車並肩前行，美台山車都妝點著栩栩如生的櫻花、古代英雄，在200位壯漢奮力拉動下緩緩邁進，山車上的人偶象徵著每台車獨一無二的靈魂，此起彼落的吆喝聲在太鼓與笛聲的映襯下，顯得非常振奮人心，還有高大駿馬與威武高壯的武士，體現日本傳統文化精髓。

徐榛蔚表示，盛岡市每年的山車遊行，除了讓傳統文化代代相傳，更是將文化傳遞到世界的一種美好途徑，300年來市民透過教育，讓文化與精神扎根在血脈中，很榮幸花蓮與山車於2002年結緣，此次才有機會見證珍貴的文化祭典。

徐榛蔚也與盛岡市長谷藤裕明討論，預計於11月23日時，將珍貴的日本山車文化介紹給台灣。徐說，花蓮就如同盛岡，擁有絕美景致與豐富文化人情，十分鐘可以上山，十分鐘可下海，期待「太平洋溫泉花車嘉年華」能與日本友人重逢，讓山車之美重現花蓮，也歡迎盛岡市民好友前來共襄盛舉。

(中時 )