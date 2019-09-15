東京奧運舉重項目參賽資格最重要一站的2019世界舉重錦標賽，明天起到25日在泰國芭達雅進行，中華隊的「舉重女神」郭婞淳今天已經抵達比賽地，接下來等技術會議結束，就會有進一步出賽時間資訊。

國際舉重總會規定，2020東京奧運舉重項目的資格取得採取積分制，並且有3個奧運資格積分周期，分別是2018年11月1日到2019年4月30日、2019年5月到10月31日及2019年11月1日到2020年4月30日，選手比賽在期間內選擇參加6次賽事，每個周期至少參賽1個場次。

奧運資格積分賽分成金牌、銀牌跟銅牌等不同等級的積分標準，這次泰國世錦賽與今年4月大陸寧波亞洲舉重錦標賽屬於等級最高的金牌賽，能夠進帳的奧運資格積分最高，選手在資格賽積分期間內其中4次最好的成績做為計算積分，最終排名在該量級前8名，即可取得參賽資格。

郭婞淳目前在女子59公斤級東京奧運資格積分以2,463.7345分暫居第5，今年8月底她透過臉書粉專邀請粉絲幫忙票選新戰袍設計，票數高的會成為這次世錦賽她的戰袍，不過由於兩款設計投票數相當接近，最終過郭婞淳兩套都做，今天搭機出發前也表示會全力以赴，還請大家替舉重選手多多加油。

教育部體育署則表示，從去年雅加達亞運結束後，體育署偕同國家運動訓練中心輔導中華民國舉重協會啟動2020奧運培訓隊選、訓、賽等工作，包括推動菁英選手郭婞淳客製化專案培訓計畫，以及延攬大陸頂尖教練加入舉重隊，力求讓選手在訓練資源充足、無後顧之憂下積極培訓和參加國際賽事，為國爭光。

(中時電子報)