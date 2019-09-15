前總統陳水扁今天宣布將到凱達格蘭學校《國家領導與發展策略班》授課，引發外界質疑踩紅線，陳水扁晚間發文反問，阿扁要去講 授《國家領導的藝術》「要申請嗎？」並透露自己也收到民進黨寄出的全代會通知與出席證。

陳水扁在扁聯會媒體群組指出，阿扁9月15日在臉書宣布將在9月28日開學的凱達格蘭學校第24期《國家領導與發展策略班》中親自授課，且將在北部上課，誠摯邀請臉友或推薦新血作伙報名參加。凱達格蘭基金會執行長陳致中表示，「非公開活動不用申請」，不過台中監獄表示，參與活動要申請。

他說，凱達格蘭學校不是黨校也不是扁校。「國家領導與發展策略班」旨在培育與儲備臺灣優秀的社會菁英。除了政經人文等講座課程、戶外參訪教學，核心活動還包括「臺灣精神之旅 – 攀登玉山」、「人權之旅」、「凱達格蘭大辯論」以及關懷弱勢、協助社福團體的「社會服務行動方案」。

陳水扁強調，凱校是教育機構，凱校課程多元豐富，凱校授課更非政治或選舉活動。擔任8年總統、4年市長的阿扁應邀講授《國家領導的藝術》，分享國家治理、市政管理的寶貴經驗，又不違背所謂違法違憲的「二不」-不得接受媒體採訪及參加政治或助選活動。

他認為，矯正機關認定阿扁參加回憶錄《堅持》新書發表會或簽書會，都屬高長醫療小組評估建議的增加治療性出遊、訪友及餐敘等職能治療目標。「阿扁要到凱校授課，何嘗不是？！」

他說，依規定保外醫治受刑人是可以從事「維持日常生活及職業所需」的活動的，而且都不用再申請。阿扁為了維持生活及職業所需，可以開店賣公益彩券，也可以寫書投稿賺取稿費，當然可以講課賺取鐘點費。「何況根據行政院主計總處官方分類是有政治的職業的。阿扁ㄧ生職業，早期是律師，後來是政治。基於職業所需，上台談政治怎能被剝奪限制？！」

陳水扁也透露，2018年阿扁收到選委會發給的投票單，所以可以去投市長、議員、里長與公投票；如今阿扁也收到民進黨9月5日寄出的全代會通知與出席證，但「卓榮泰主席卻不敢回覆阿扁身為黨代表能否出席9月28日圓山大飯店的大會！？」

對此，民進黨中央發言人吳濬彥表示，此事黨中央還在進一步了解當中，尚未定案。

(工商 )