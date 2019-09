由隊長承協、車勳、宰鉉、會勝組成的韓國搖滾樂團「N.Flying」今(15日)晚在大直ATT SHOW BOX舉辦「2019 N.Flying LIVE ‘UP ALL NIGHT’ CONCERT IN TAIPEI 」演唱會,全場熱力「帶動跳」嗨翻千名粉絲。N.Flying來台多次,不過以演唱會的形式倒是初體驗,演唱會巧遇中秋連假,他們更特例開放粉絲票選點歌,不負眾望帶來五月天的〈倔強〉及皇后合唱團組曲,致敬天團。

N.Flying來台嗨唱五月天。(亞士傳媒提供)

N.Flying以強烈的節奏拉開演唱會序幕,開場一首〈Up All Night〉立刻炒熱現場氣氛,承協直呼:「想你們想到快死了!」肉麻問候粉絲,緊接著帶來〈R U Ready?〉、〈Preview〉等嗨歌,表演開始不到半小時,4人整身汗水淋漓,鼓手宰鉉更是熱到把頭上造型全拆掉,大甩濕淋淋秀髮,會勝表示:「韓國已經進入秋天了,來到台北發現天氣很溫暖,不過希望藉由歌曲帶領來到春夏秋冬。」

N.Flying隊長承協熱力演唱。(亞士傳媒提供)

此次台灣行他們不忘抓空檔觀光,私心列了許多願望,這兩天大嗑夜市美食,大腸麵線和芒果冰都成了最愛。當團員問起隊長承協這次的願望時,他嘴甜秒回:「我想做的事情就是各位(粉絲)所希望的事情!」並獻唱粉絲票選第一的〈倔強〉,並表示透過粉絲的推薦更瞭解了五月天的一切。

唱完〈倔強〉後,主唱擔當的會勝突然黏上假鬍子扮起皇后合唱團(Queen)主唱佛萊迪,發出嘹亮的歌聲吶喊驚艷全場,N.Flying接著一連帶來〈We Will Rock You〉、〈Dont Stop Me Now〉、〈Radio Ga Ga〉、〈We Are The Champions〉、〈波希米亞狂想曲〉5首經典搖滾,向傳奇樂團致敬。

N.Flying主唱擔當的會勝賣力帶來皇后合唱團組曲,致敬天團。(亞士傳媒提供)

接近尾聲時,神曲〈Rooftop〉將演唱會氣氛推向最高峰,粉絲齊舉起黃色星星燈牌應援,整齊劃一的壯觀場面讓N.Flying看了相當感動,直說:「雖然這些星星很亮眼,但最閃耀的還是你們!」而在演出〈Spring Memories〉、〈How R U Today〉時,歌迷更熟練地用韓語大聲應援,讓他們又驚又喜。今晚演唱會加上安可曲,一共帶來26首歌曲。

(中時 )