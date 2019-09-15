花蓮台8線131公里處15日晚間驚傳土石大面積坍塌災況，現場有車輛遭到落石擊中，所幸並無人傷亡。新城警察分局獲報後，立即派遣同仁前往現場，於該路段實施人車管制，並聯絡工務段機關搶修道路，但夜間施工難度高，最快要在明日上午才會搶通，因此於晚間7時30分許封閉道路。

花蓮現合歡派出所於晚間6時30分接獲民眾報案，指稱台8線131公里慈航橋段發生土石塌落意外，約8.5公尺寬的道路被全部覆蓋，且不斷有落石掉落。

新城分局隨即派員前往現場，發現呂姓民眾駕駛的轎車於現場遭落石擊中，所幸只有車體損壞，人員並無大礙。警方深怕類似意外再度發生，於現場近進行交通人車管制通行，並立即聯繫工務段派遣機具搶修。

道路經工務段搶通後，仍不時發生落石，晚間7時許上邊土坡落石頻率加劇，考量晚間視線不佳，施工難度高與民眾用路安全，於7時30分許封閉台8線116k至133k關原至慈恩段，並於明日清晨視落實狀況後，再公布通行時間。現場也由警車廣播通知雙向車輛原路返回，以免發生意外。

新城分局長何孟宗也呼籲，用路人行車應小心慢行，注意突發狀況以確保行車安全。

(中時 )