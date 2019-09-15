大陸男星李現自演出《親愛的，熱愛的》後人氣暴漲，爆紅的代價也帶來許多不便，14日凌晨他在微博發文揭開醜陋真相，他從出門就被跟蹤、手機號碼、微信帳號都被洩漏，偷拍、跟飛、住飯店房間旁邊都有，更誇張是不給粉絲看時還會被辱罵，造成他的困擾與負擔，他也再忍不去揭開這一切。

李現在微博上受不了，一次寫出這幾個月的心聲，呼籲大家理性追星。（圖／翻攝自微博）

李現在微博公開發文譴責呼籲粉絲理性追星，他表示：「今天出門健身被人蹲守，直到結束後從健身房一路拍到我家樓下，再加上這陣子所發生的一系列事件，我覺得是時候站出來表達一下我的想法和態度：作為一名演員，我希望自己可以有更多的時間融入社會，去觀察這個世界。可現在手機號碼、微信號被洩露，出家門的這一刻就被跟蹤，非公開的拍攝信息也被洩漏和販賣，被圍堵、被偷拍，更别提跟車、跟飛、堵酒店門口、住酒店房間隔壁等等舉動，甚至不给看臉還會被辱罵。不得不說的是，以上侵私行為對我帶來了極大的困擾和負擔。」

李現。（圖／翻攝自微博）

李現先前才發生拍攝雜誌時，因造型不能公開，被粉絲集體擋住走道，還有粉絲怒罵他，也引發其他粉絲相當心疼，認為這樣的私生飯行為已經嚴重打擾到李現，更認為這樣的行為已經不是粉絲該有的行為。

(中時電子報)