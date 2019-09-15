蔡依林（Jolin）15日歡慶39歲生日，她與媽媽、姊姊、外甥、外甥女等家人、好友一起赴泰國芭達雅過中秋節兼慶生，Jolin開心在IG發文，入住飯店的床上有毛巾折成的天鵝、汽球與花瓣等生日驚喜，眾多好友、歌迷紛紛送上祝福，包括她的前男友錦榮及緋聞網友五月天的阿信等人。
錦榮獻祝福：「Happy birthday！」Jolin則僅按讚並未回應，相較之下，阿信回覆笑臉、禮物與水果3個表情符號，Jolin也回3個粉紅愛心，默契十足，讓歌迷紛紛起鬨留言「快給我們好消息」、「快點在一起」。
而Jolin隨後也上傳親友們在飯店為她驚喜慶生的短片，蔡媽媽也興奮在現場歡呼舞動、拍打氣球，氣氛熱鬧。對此，Jolin的經紀人王永良表示Jolin這次去慶生、度假6天，每年都會固定安排與家人出遊玩樂。Jolin近來忙著籌備時隔4年的新巡演，經紀人透露將釋出巡演的海報、門票開賣時間，「會在這2周內公布」，請粉絲敬請期待。
(中時 )
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