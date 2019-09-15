西班牙後衛尤伊切入禁區，換用左手上籃取分。(路透)

(22：08更新)男籃世界盃金牌戰15日在北京五棵松體育館隆重登場，西班牙發揮身材優勢，更靠盧比歐、馬克蓋索、費南德茲等人豐富國際賽征戰經驗，終場95比75轟垮阿根廷，拿下隊史第2面世界盃金牌，上次西班牙在世界盃奪金是在2006年。

西班牙主控盧比歐拿下本屆世界盃MVP與金牌戰MVP，至於最佳五人分別是盧比歐、佛尼耶(法國)、波達諾維奇(塞爾維亞)、史科拉(阿根廷)與馬克蓋索(西班牙)。

西班牙剛開賽就展現旺盛爭金氣勢，打出一波14比2凶猛開局，不過阿根廷後衛布魯西諾隨即連進兩顆三分球，帶起11比0小高潮追上，沒想到西班牙又用9比1猛攻結束第1節，雙方進入第2節前夕，西班牙取得23比14領先。

費南德茲次節接連投進兩顆三分球，帶起西班牙8比0攻勢，雙方差距擴大到17分，幸好阿根廷雖在禁區籃板居於劣勢，仍靠快攻持續緊咬比分，上半場結束，西班牙仍領先阿根廷12分，不過西班牙主控盧比歐上半場就吞3犯。

到了第3節，西班牙刻意放慢進攻節奏，改用馬克蓋索、J.赫南戈梅茲兩名長人在內線單打或策應，順勢打出12比0小高潮，也讓領先差距來到22分，就算阿根廷連進兩顆三分球回應，西班牙仍在前3節結束，取得66比47大幅領先。

儘管看來大勢已去，阿根廷末節還沒放棄，利用全場緊密盯防，成功打出9比2反撲，轉眼就把落後差距縮小到12分，擺明要用焦土戰術拚到最後一刻，可是西班牙繼續放慢節奏，且把差距始終控制在雙位數以上，終於如願摘金。

西班牙全隊6人得分上雙，表現最好的是盧比歐20分、7籃板與3助攻，尤伊15分，馬克蓋索14分、7籃板及7助攻，費南德茲、J.赫南戈梅茲與W.赫南戈梅茲各有11分；阿根廷「靈魂人物」史科拉表現低迷，全場投10中1。

(中時電子報)