孫其君15日擔任「迷香人」京站一日店長，他因戲劇《我們不能是朋友》，與郭雪芙爆出緋聞，之前曾透露想要追求「穩定關係」，隨即又被直擊郭雪芙陪他甜逛美式大賣場，他被問到此事巧妙回應，「也不能說陪，就一起。」他逛街的穿著輕鬆，被笑稱與女方根本老夫老妻，他解釋，「出門還要盛裝打扮有點累，還是舒服為主吧，畢竟那是生活，不是工作。」兩人目前關係，他則以「好朋友」回應。

孫其君曝近況。（圖／品牌提供）

有趣的是，孫其君談及郭雪芙，竟以「雌性老鷹」比喻，「她就是雌性的老鷹，母老鷹，老鷹會控制牠的環境，她的地盤就是她自己管理的，她喜歡獨立。」他說到這裡被提問，「所以你是她的獵物？」他先是一陣大笑，隨即回應，「也不算是吧，獵物應該已經被吃掉了。」他之前曾分享郭雪芙會幫忙「管理」自己的皮膚，不管是嘴唇的濕潤度，還是皮膚狀況，有沒有粉刺等，她都會提醒他。

至於郭雪芙是否「管理」他的體味，孫其君笑回，「我沒有臭，如果有，她一定會講，叫我去洗澡或噴個香水再來上班。」談到日前兩人遭直擊一起逛賣場，他解釋會去賣場，是因採買與朋友烤肉的用品，而郭雪芙是否現身在這個烤肉聚會，他表示，「她最近應該在拍戲，沒時間跟我們約。」談及近況，他表示目前休息中，已在洽談新工作。

(中時 )