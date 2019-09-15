宋達民、洪百榕、曾治豪、小炳等多位藝人15日參加藝之星教會舉辦的中秋園遊會，眾人台上為信仰無償表演，相當溫暖。曾治豪受訪透露，前陣子因打躲避球受傷開刀，目前還在等十幾天後拆鋼釘，拆完復健應可復原，他提及3年前因女友帶他入教信主，他隔周就受洗了，3年來祝福滿滿，不只遠離酒肉朋友，也多了不少正面力量。

宋達民、洪百榕夫妻目睹他的改變相當有感，洪百榕更是感動落淚，她表示，「生命的改變是最有價值的，而不是你在演藝圈多紅、按讚數多少，這些毫無關係，他完全就是生命重新被燃燒。」宋達民讚許他的蛻變，「他爸爸（賀一航）過世時，他非常勇敢，賀大哥也是基督徒，相信我們有一天在天家會見面的。」他回想剛見面的時候，曾治豪對未來有恐懼感，也有壓力，「其實對他而言，最大的轉折是賀大哥走的時候，對他來說是非常不容易的事情，我覺得他表現真的很從容，他把愛放裡面，繼續往前走。」

宋達民、洪百榕夫妻號召多位藝人傳教送暖。（盧禕祺攝）

曾治豪希望找家人來感受信仰的力量，他透露，「我是我家第一個，阿嬤比較難傳福音，她覺得上帝是國外的，只來過一次教會餐敘。」但他提及家人彼此尊重，連父親賀一航的喪禮，也沒有勉強他拿香，尊重彼此的信仰。宋達民近年在家庭與教會投入很多時間，他認為人生現階段過得最豐盛及愉快，完全不缺乏，這跟在螢光幕前演出的感覺很不相同。

(中時 )