中選會受理申請總統、副總統選舉被連署人17日截止，鴻海創辦人郭台銘若要參選的話，是否有在徵詢副手人選？郭幕僚蔡沁瑜指出，因為很怕見光死，所以目前的副手徵詢作業是否有在進行、程度或是人選，幕僚都「不知道」，都是郭台銘一人在處理，包含日前的退黨聲明也是郭台銘一人處理。

2020總統大選將在明年1月11日投票，中選會從9月13日起至17日受理申請為總統、副總統選舉被連署人。郭台銘日前則透過幕僚表示，會在17日申請截止前對外說明參選與否，如今只剩兩天的時間，郭台銘的一舉一動都備受各界注目。

17日截止日將至，對於郭台銘是否要宣布參選，蔡沁瑜今天告訴中央社記者，目前幕僚都還沒有接獲相關的指令，選或不選都存乎於郭台銘的一心，連假期間很多好友拜訪，勸阻、勸進的聲音都有 ，郭台銘本身也非怯戰或好戰的人，請再給郭台銘一點時間考慮清楚。

(中時電子報)