民進黨主政高雄20年，去年被國民黨的韓國瑜一舉攻下，蔡英文總統15日傍晚在高雄一場不公開的行程，小英談到高雄現況，意有所指說菊姐好像帶一個小孩長大卻被騙走，一定要把小孩收回來；蔡也強調，再也找不出比目前更好的中央執政團隊。

小英今傍晚到漢神巨蛋宴會廳參加「高雄市寶珠溝文化藝術發展協會」的會員大會，該行程並未公開，總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁及多位立委陪同，而這場合也宛如是綠營的固樁固票大會，蔡對在場所有人的致詞演說，不斷獲得台下熱烈掌聲。

蔡英文指出，為何民進黨在高雄執政這麼好，一下子成果就不見了？因現今很多是民粹主義，歐洲很多國家也面臨一樣問題，但會慢慢回歸理性，去年11月24日也有爆出民粹，但她認為台灣是理性社會，會慢慢回來。

蔡英文也承認，2016年執政初期確實有些手忙腳亂，走過辛苦、不順的日子，就好像打地基，但為何現內閣做得好，因為人才都集中在內閣；她不能保證將來前面沒有更大挑戰，不過，「我們現在的執政已經穩定。」

蔡說，她常常在高雄陪陳菊坐車，菊姐都會指出做了什麼政績，「這讓我的感覺是，菊姐好像帶一個小孩長大卻被騙走，所以1月11日要把小孩收回來，好不好？」此話一開贏得台下歡呼聲。蔡更直言，你再也找不出來比現在這個團隊更有經驗、更有能力的團隊，到國民黨找，不用了，再給蔡英文團隊4年，台灣會很不一樣。

(中時 )