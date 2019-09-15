陳亞蘭領軍楊麗花歌仔戲《忠孝節義》演員群紀麗如、葉麗娜、林佩儀、游耀光、陳怡真、羅育忠等人，在中秋連假前往中南部造勢，兩天內頂著30度高溫一連在嘉義、台南、高雄舉辦3場見面會，並深入台南、高雄兩地夜市與市場，所到之處人潮滿滿，目睹楊麗花歌仔戲風采，就連百貨工作人員都驚訝，「比偶像劇造勢人還多。」

造勢期間正逢中秋連假民眾返鄉過節，陳亞蘭表示，「我們只買到去程的高鐵票，回程高鐵票至今還沒買到，若是候補不到，決定搭客運返回台北，隔天一早8點再到配音室繼續配音。」她透露，「到中南部前一晚還收到楊阿姨（楊麗花）來電，千叮囑萬叮囑要好好照顧工作人員，要吃什麼、喝什麼，楊阿姨全部埋單，結果一路熱線到凌晨5點，早上10點半就搭高鐵前往嘉義造勢。」她忍不住打趣形容，「熱線你和我。」

陳亞蘭曝與楊麗花熱線整晚。（麗生百合提供）

此次到中南部造勢，劇組工作人員原先擔心中南部會下雨，天氣預報降雨機率高達70%，預期會淋成落湯雞，但認為收視遇水則發，乾脆連雨天備案都準備，沒想到所到之處豔陽高照，陳亞蘭也受封為「天氣之子」，象徵《忠孝節義》收視如日中天。楊麗花睽違16年推出新作《忠孝節義》將在24日每周一至周五起晚間8點台視播出。

(中時 )