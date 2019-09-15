創作歌手雷光夏時隔4年，15日2度登上台北國際會議中心舉辦「昨天晚上我遇見你」演唱會，她心情興奮，以〈遇見你〉揭開序幕，一連唱〈老夏天〉、〈遠方的鼓聲〉等歌曲，她向粉絲打招呼：「各位晚安，哈囉，我是雷光夏，今天起床一看見下雨，就知道是季節轉換，特別有感覺。」

她選唱在今年金曲獎獲得特別貢獻獎「黑名單工作室」的《抓狂歌》專輯中〈傷心無話〉，首次挑戰台語歌，加上黑名單工作室成員陳主惠，也是她演唱會的大提琴手，雷光夏說：「當時只是想向這張專輯致敬，主惠為了這演唱會重新編曲，比90年代的原版速度放慢1/3。」並表示「台語臨時找爸媽惡補，我爸台語說超好，雖然是上海出生，10歲來到台灣住旗津，台語說超好，正港高雄腔，我自嘆不如。」

雷光夏先前為描述白色恐怖的電影《返校》演唱片尾曲〈光明之日〉，她談到外公是白色恐怖的受難者，當時在馬場町殉難，連母親也沒見過自己的父親，她在台上演唱為紀念外公的〈明朗俱樂部〉，「跟未曾謀面的外公一起經歷他人生的最後一段歷程。」不過她未演唱新歌〈光明之日〉，「希望大家可以進戲院欣賞。」

她在安可，邀來14歲的外甥女「小米」擔任吉他手，一同演出〈未來女孩〉，引起掌聲。此外，她的父親雷驤、母親、妹妹雷光涵坐台下觀賞，電影《返校》導演徐漢強夫婦、監製李烈、李耀華到場力挺，演唱會票房約8成。

(中時 )