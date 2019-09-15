鴻海創辦人郭台銘的副手已確定了，但仍保密到家。永齡基金會執行秘書陳佳圻日前認為，郭台銘應找政治經驗豐富的人來當副手。前立委盧嘉辰則被問到他的公車廣告是否暗示「郭王配」成形，盧嘉辰回說，「2020這一場總統大選，郭台銘、王金平勢在必行。」郭的副手人選似已呼之欲出。

盧嘉辰從國民黨總統初選到現在，一直以刊登公車廣告地方式力挺王郭合作選總統。他甚至表示，郭、王兩人都有可能代表第三勢力參選，進行連署是為將來的選舉備戰，最終結果不是「郭王配」就是「王郭配」。

郭台銘副手人選，先前曾傳出成功大學校長蘇慧貞、高雄醫學大學附設醫院長侯明鋒、以及新光金控副董事長李紀珠等人，都遭到郭辦與當事人否認。永齡基金會執行秘書陳佳圻透露，她個人認為郭台銘的副手，還是找政治經驗比較豐富的人比較適合。據《三立新聞網》報導，盧嘉辰也表示，郭台銘退黨應該是做參選的準備，為了保衛中華民國，為了中華民國贏，2020總統大選，郭台銘、王金平勢在必行。

(中時電子報)