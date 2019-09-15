筋肉媽媽在臉書發文分享筋肉爸爸會在37歲中風的原因，提醒大家一起注意。（圖/摘自筋肉媽媽 FB）

健身網紅教練「筋肉爸爸」是健身教練、健美選手、作家，也時常受到不少綜藝節目邀約，而他的老婆「筋肉媽媽」也常常分享健身資訊。不過，最近中秋節時，「筋肉媽媽」發文透露，37歲的筋肉爸爸上週突然病倒，住進加護病房，趕緊送醫後發現是中風。醫師表示，通常年輕型中風較常是有血管先天異常的情況，最好從了解自己的家族病史、減少熬夜不良習慣等方式預防。

筋肉媽媽在臉書發文表示，筋肉爸上周送完孩子上學後，返家睡回籠覺時竟然中風，所幸最後在及時送到醫院急診後沒事。筋肉媽媽說，兩人都長期運動健身，自以為年輕、健康，但筋肉爸爸會在37歲中風的原因是因為「家族病史中有凝血功能的問題」。

經過檢查後發現，「筋肉爸爸」血脂、膽固醇、血壓和內臟脂肪都標準，卻疏忽了家族病史，也因為家族病史讓「筋肉爸爸」有凝血功能的問題，容易凝血；婆婆至今得天天吃藥控制腦血管通順、老公親戚中因中風死亡的就有兩位，甚至一位才20多歲。

據聯合報報導，台北市立關渡醫院神經內科主治醫師陳昌明表示，通常45歲以下發生腦中風是年輕型腦中風。陳昌明表示，通常年輕型中風與血管先天異常、先天性凝血因子疾病有，或是免疫疾病所造成。他指出最好預防方式是從了解「家族病史」下手。

陳昌明說，如果突然出現眼睛看不見、昏迷、口齒不清甚至半邊癱瘓等症狀，就要注意這有可能是中風可能性的警訊，須盡快就醫。另外，有些人短暫昏迷後又醒過來，也要更注意這會是「大中風」的前兆，千萬別心存僥倖以為沒事了。

(中時電子報)