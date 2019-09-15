澳洲警方9月初破獲1起國際販毒案件，查獲總重逾1公噸、價值約台幣20億元的毒品。這都要歸功於1隻有「起床氣」的海豹，「森77」的牠被逃跑的毒販吵醒後，邊怒吼邊擋住他們的去路，最後協助員警順利逮住毒販。

2名毒販攜帶一大批海洛因、冰毒、古柯鹼、搖頭丸等毒品，偷渡穿越印度洋來到澳洲。他們的船隻在澳洲西部城市傑拉爾頓（Geraldton）附近海域擱淺，別無選擇下只好棄船換乘小艇，逃到附近的伯頓島（Burton Island）上。

警方表示，他們接獲通報，以為有船隻擱淺、需要救援，因而登上伯頓島搜查，結果卻發現54歲的法國毒販Antoine Robert Dicenta和34歲的英國毒販Graham Kurt Palmer，以及他們藏在島上的毒品。

傑拉爾頓海上志願搜救隊副指揮希利（Damien Healy）則告訴當地媒體，2名形跡可疑的男子一看到警方身影，就拔腿逃向小艇，途中不小心驚醒1隻美夢正酣的大海豹，「這隻海豹跳起來，挺著胸膛，對著他們大吼大叫。那2個傢伙基本上只有2個選擇，經過暴怒的大海豹身邊或是被捕，最後他們選擇被捕。」

事發後2天，還有3人因涉入此案落網，包括1名美國人、1名英國人和1名澳洲人。

(中時 )