年僅20歲、華語歌壇創作新人習譜予（習習），即將推出首張個人專輯《習習相關》，包括三金製作人陳建騏為她操刀編曲製作，「金曲30」最佳新人獎ØZI的製作人米奇林也負責1首。其中主打歌〈人累〉，在MV中也挑戰催淚戲，習譜予更在3秒內落淚，讓導演黃中平大讚「有天份」，鼓勵她朝演、歌並行路線發展。

創作新人習譜予將推出首張個人專輯《習習相關》。（大藝未來提供）

來自北京的習譜予，5歲就開始學鋼琴，小學加入合唱團擔任主唱，在校時還曾一人獨唱，歌唱實力一鳴驚人，也讓她奠定志向發展音樂路。高中時前往美國讀書，養成獨立個性，她熱衷於創作之外，更主動上跳舞課、肢體課和說話課，積極往專業藝人的路途邁進。

創作新人習譜予新歌〈人累〉MV找BL劇《圈套》吳承洋合作，兩人有不少互動戲。（大藝未來提供）

創作新人習譜予新歌〈人累〉MV找BL劇《圈套》吳承洋合作，兩人因應劇情玩口紅畫臉。（大藝未來提供）

主打歌〈人累〉由知名音樂人張簡君偉為她量身打造詞曲，描寫人生不斷在對抗離別，還沒學會感謝就要學著道別，最終才了解人類不過是無奈的人累。由於歌詞意境艱深，陳建騏擔心她無法掌握，沒想到年僅20歲的她，一唱就上手，陳建騏直誇她天才：「唱到十分入魂」。

〈人累〉MV以「初戀的遺憾」為故事發想，邀請BL劇《圈套》吳承洋合作，習譜予一秒入戲、一秒落淚，精湛演技讓大伙驚呼。其中一場戲讓習譜予印象深刻：「有一幕玩遊戲，我在他臉上畫口紅，他在我臉上抹泥土，最後，承洋哥是滿臉口紅收工，滿可愛的。」

創作新人習譜予將推出首張個人專輯《習習相關》，主打歌〈人累〉找BL劇《圈套》吳承洋合作。（大藝未來提供）

創作新人習譜予在新歌〈人累〉MV中大秀演技，成功挑戰3秒落淚。（大藝未來提供）

透過追劇認識吳承洋，習譜予大讚他本人：「真的很帥，180幾公分，大大個子，身材很好，若在生活當中遇到，應該會滿動心的！」對於自己的理想型，習譜予說要正能量、積極陽光，「要懂我的笑點，接到我的梗，希望有共同愛好，默契很重要」。習譜予首張個人專輯《習習相關》9月20日數位發行、9月27日實體發行。〈人累〉MV將於16日YouTube專屬頻道播出。

(中時 )