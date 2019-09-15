羅美玲15日在高雄演出升級旗艦版舞台劇《搭錯車》，她本週懷孕剛滿27週，預計12月上旬卸貨。有別一般孕婦，羅美玲為了有好體力在演出時又唱又跳，近日加強運動，一週至少2至3次、每次1小時有氧運動，包括踩滑步機、走跑步機，強化下背肌群、大腿、骨盆肌群訓練，讓人直誇「最靈活孕婦」。

羅美玲說，肚裡二寶小紅豆很配合，「知道媽媽要工作，會特別乖。」加上相信音樂工作夥伴無微不至照顧，讓老公Terry很放心，並未跟著南下。14日是Terry生日，羅美玲提前幫過農曆生日，選了兒子最愛的佩佩豬蛋糕，巧的是Terry也屬豬。此外瓜哥（胡瓜）私下也幫Terry慶生，丁柔安更錄下影片傳給她，影片中Terry落淚哽咽許願「希望年底小紅豆平安誕生，母子均安。」羅美玲笑說，「害我演出前看到影片一直哭，很感動。」

羅美玲（左二）挺孕肚演舞台劇《搭錯車》，劇組無微不至照顧讓她超感動。（相信音樂提供）

羅美玲感謝工作人員貼心照顧，不僅準備許多點心、食物讓大家享用，也準備熱飲、熱湯讓羅美玲暖身子。她笑說「好像多了很多媽管我」，叮嚀孕婦不可以吃這、不可以吃那、不要吃太冰，要放到室溫才能喝、不可以喝咖啡，讓她哭笑不得。她過去曾擔任護理師，也會注意飲食，不會過量。

她感謝劇中飾演兒子的阿弟（蕭景鴻），每次燈暗上下場，都會注意我的安全，怕我跌倒還會適時開路、上下樓梯也會攙扶，「真的是貼心的兒子」，但有場戲下場前拐到腳，險把大家嚇壞，讓她覺得不好意思；此外她跟王柏森的一段情感戲，羅美玲說，無法想像哪天最親的人離開會是什麼樣的局面，想到就會不捨落淚，不時提醒自己愛要及時。《搭錯車》15日結束高雄場後，9月18、19、20、21、22日移師臺北國家戲劇院登場。

(中時 )