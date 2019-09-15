台北市長柯文哲領軍的台灣民眾黨，繼日前海選黨徽後，官方網站也於今晚上線，網站設計以藍綠色為基調，首頁寫明政黨宗旨「以台灣為名、以民眾為本，台灣就是我們、我們就是民眾」，最為特別的是，網站設有「申請入黨」按鈕，只要線上填寫個人資料，即可申請入黨。

台灣民眾黨發言人陳思宇表示，台灣民眾黨作為新生的柔性政黨，這次由民眾黨率先從全面E化開始做起，除了公布三項重點決策原則，亦即民意、專業、價值外，更首度公布台灣價值包含民主、自由、多元、開放、法治、人權、關懷弱勢及永續經營。

陳思宇指出，網站設計師李侑儒以「光譜」的概念設計發想，強調的是不同立場的人也能夠對話，此外，網站視覺採用兩種色系，主色系為亮藍綠色系，強調打破傳統黨派隔閡，帶來新政治和新氣象，第二色系為白色系與白色之下的政治光譜，象徵從白色力量出發，以打造公開透明的政府為願景，期待成為能夠傾聽各方民意的象徵。

(中時 )