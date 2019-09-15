「韓劇男神」金材昱日前應精品邀約首次訪台，近年以作品《愛情的溫度》、《VOICE》、《客:The Guest》到愛情喜劇《她的私生活》，受到粉絲廣大歡迎，在《私生活》中更有「館長」的封號，這次來台也接受了媒體專訪，被問到自己最性感的地方，他想了一下若有所思地反問：「這可以播出嗎？」接著露出微妙的笑容，讓人好奇到底是哪裡。

金材昱退伍後拍攝的韓劇吸引不少粉絲，近期與女星朴敏英的《她的私生活》更是造成話題。（合成圖／愛奇藝台灣站提供）

知名影音平台特地專訪「館長」金材昱，也因當時中秋佳節將近，金材昱也體驗了一下台灣式的過節氣氛，不只俏皮布置「獅子柚」，還愛不釋手地直誇：「好可愛！」呆萌地問：「這個（柚子）可以給我嗎？」，更在柚子上寫上給粉絲的祝福文字「台灣粉絲們，佳節愉快」，。

金材昱。（合成圖／愛奇藝台灣站提供）

首次造訪台灣的金材昱，影音平台也事先在網路上收集粉絲們想對金材昱說的話，當中「希望金材昱多多上傳有臉的照片」的留言讓金材昱邊看邊笑。他表示，對於拍照他坦言很不會自拍，拍100次失敗100次，就連朋友都對此感到無言，勸誡他不要自己拍，讓別人來就好，金材昱越說越感到抱歉：「我又不常跟朋友見面，所以也沒辦法上傳，覺得對不起大家」，但他承諾以後會盡量上傳照片跟粉絲互動，想必喜歡金材昱的朋友們聽見這個消息一定會很開心。

(中時電子報)