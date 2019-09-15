銅鑼九湖社區15日舉辦鬥魚評鑑莊淑惠蟬聯幼魚活力組第一，銅鑼鄉民邱華炳獲選美、選大（長）雙料冠軍。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

民眾體驗魚型紅粄DIY。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

民眾體驗魚型紅粄DIY。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

手工魚型紅粄，創意無限。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣銅鑼九湖社區復育蓋斑鬥魚有成，今日（15日）舉辦鬥魚評鑑，分成選美、選大（長）、選今年生幼魚活力度等3組進行，吸引全台養魚好手參賽，成績出爐，由來自新北市的莊淑惠蟬聯幼魚活力組第一名，銅鑼鄉民邱華炳則包辦選美、選大（長）兩組第一。

鬥魚評鑑參賽者免繳報名費，但須繳交6尾蓋斑鬥魚協助社區配種，九湖社區復育蓋斑鬥魚多年，連年舉辦評鑑與各方好手切磋飼養技術，在新北市政府低碳中心擔任社區進階規畫師的莊淑惠報名參賽，她所飼養的蓋斑鬥魚今年在幼魚活力組以89.7分，蟬聯首獎寶座。

選美、選大（長）組則由66歲的邱華炳摘冠，邱飼養的蓋斑鬥魚長度最長達12.9公分，他表示，小時候曾在溪中撈蓋斑鬥魚飼養，10多年前又開始飼養，養鬥魚能抑制蚊子在居家孳生，可防治登革熱，艷麗的鬥魚悠遊水中，也很賞心悅目。

三義型蓋斑鬥魚原生於苗栗銅鑼，客家話又稱「龐鼓辣」，由於當地水質好，鬥魚迅速繁衍，不料八七水災重創銅鑼生態系，蓋斑鬥魚相繼流失、死亡，地方為延續物種，家戶開始復育蓋斑鬥魚。

3年前九湖社區承接計畫建置復育池，至今成功復育蓋斑鬥魚的數量不計其數，作為農村再生的重心之一，今年農再執行計畫，九湖社區邀請3D彩繪老師魏榮欣在九湖莊往天寶寺方向的社區牆面繪製蓋斑鬥魚圖景，畫風精緻11日已完工亮相。

(中時 )