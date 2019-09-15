溫昇豪只要完成演藝作品或是遇到值得紀念的事，就會買只表犒賞自己，金鐘獎雙入圍的他最近已開始看表，愛彼表「CODE 11.59 」即是其一。 （JOJ PHOTO攝，服裝提供／Dior Homme）
溫昇豪只要完成演藝作品或是遇到值得紀念的事，就會買只表犒賞自己，金鐘獎雙入圍的他最近已開始看表，愛彼表「CODE 11.59 」即是其一。 （JOJ PHOTO攝，服裝提供／Dior Homme）
愛彼表CODE 11.59系列腕表，85萬8000元。（Audemars Piguet提供）
愛彼表CODE 11.59系列腕表，85萬8000元。（Audemars Piguet提供）
愛彼表CODE 11.59系列腕表，85萬8000元。（Audemars Piguet提供）
愛彼表CODE 11.59系列腕表，85萬8000元。（Audemars Piguet提供）
愛彼Code 11.59系列自動上鍊飛行陀飛輪腕表，約400萬元。（Audemars Piguet提供）
愛彼Code 11.59系列自動上鍊飛行陀飛輪腕表，約400萬元。（Audemars Piguet提供）
愛彼Code 11.59系列鏤空陀飛輪腕表，約540萬元。（ Audemars Piguet提供）
愛彼Code 11.59系列鏤空陀飛輪腕表，約540萬元。（ Audemars Piguet提供）

溫昇豪已有五年未在台灣演戲，一回來就有多部好戲找上門，而且還拿下金鐘獎雙入圍，讓他喜不自勝。他笑說，以前只要完成一件演藝作品，或是遇到值得紀念的事，就會買支手表犒賞自己，有點像是「用表寫日記」的概念，「最近已開始看表，準備要下手採購了。」

趁著拍攝愛彼表（Audemars Piguet）時尚專題的空檔，溫昇豪仔細端詳品牌年度主打新表「CODE 11.59」，一入眼就發現這支表的特色，「不是皇家橡樹的八角型？喔！原來藏在表圈側邊，好低調。」對愛彼表的經典特色如數家珍，果然是定期「買表寫日記」的資深專業表迷。

溫昇豪3年前以新加坡建國大戲《星月傳奇》入圍艾美獎，與達斯汀霍夫曼一起爭影帝，演技在華人圈已有口碑，備受肯定。隨著數位串流平台的崛起，戲劇打破國界地域的疆界，讓台灣的戲劇找到了出路，也讓溫昇豪連接了四檔好戲，今年以《雙城故事》、《我們與惡的距離》入圍金鐘獎，入圍率是百分百，另兩部《最佳利益》和《俗女的養成記》也將角逐明年金鐘獎，入圍的機會也很高，可說是好戲連番登場。

「只要是好戲，就不會寂寞! 」溫昇豪感慨地說，這一年來他收到來自各界好友的正面回餽，中國大陸戲劇圈的好友直言很羨慕台灣的戲劇環境，故事體材緊扣社會脈絡，勇敢揭露真相；哈日族的黃子佼也來電和他聊近幾齣台灣好戲，一聊就聊到深夜兩點，「以前是日劇、韓劇當道，現在也該輪到我們了！」

今年年初愛彼表在SIHH展發表的年度新表「CODE 11.59」，以圓型表盤搭配八角型側邊表圈，以低調內歛的手法向皇家橡樹系列腕表致敬，「CODE」為Challenge「挑戰」、Own「擁有」、Dare「果敢」和Evolve「進化」四個英文字的縮寫，11.59則是午夜前的最後一分鐘，象徵了迎接美好未來、開創新局，就像是溫昇豪眼中的台灣戲劇，跳脫以往本土台劇、浪漫偶像劇的模式，勇於突破重圍、開創新局。

(中時 )

#溫昇豪 #我們與惡的距離