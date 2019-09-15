溫昇豪只要完成演藝作品或是遇到值得紀念的事，就會買只表犒賞自己，金鐘獎雙入圍的他最近已開始看表，愛彼表「CODE 11.59 」即是其一。 （JOJ PHOTO攝，服裝提供／Dior Homme）

愛彼表CODE 11.59系列腕表，85萬8000元。（Audemars Piguet提供）

愛彼表CODE 11.59系列腕表，85萬8000元。（Audemars Piguet提供）

愛彼Code 11.59系列自動上鍊飛行陀飛輪腕表，約400萬元。（Audemars Piguet提供）

愛彼Code 11.59系列鏤空陀飛輪腕表，約540萬元。（ Audemars Piguet提供）

溫昇豪已有五年未在台灣演戲，一回來就有多部好戲找上門，而且還拿下金鐘獎雙入圍，讓他喜不自勝。他笑說，以前只要完成一件演藝作品，或是遇到值得紀念的事，就會買支手表犒賞自己，有點像是「用表寫日記」的概念，「最近已開始看表，準備要下手採購了。」

趁著拍攝愛彼表（Audemars Piguet）時尚專題的空檔，溫昇豪仔細端詳品牌年度主打新表「CODE 11.59」，一入眼就發現這支表的特色，「不是皇家橡樹的八角型？喔！原來藏在表圈側邊，好低調。」對愛彼表的經典特色如數家珍，果然是定期「買表寫日記」的資深專業表迷。

溫昇豪3年前以新加坡建國大戲《星月傳奇》入圍艾美獎，與達斯汀霍夫曼一起爭影帝，演技在華人圈已有口碑，備受肯定。隨著數位串流平台的崛起，戲劇打破國界地域的疆界，讓台灣的戲劇找到了出路，也讓溫昇豪連接了四檔好戲，今年以《雙城故事》、《我們與惡的距離》入圍金鐘獎，入圍率是百分百，另兩部《最佳利益》和《俗女的養成記》也將角逐明年金鐘獎，入圍的機會也很高，可說是好戲連番登場。

「只要是好戲，就不會寂寞! 」溫昇豪感慨地說，這一年來他收到來自各界好友的正面回餽，中國大陸戲劇圈的好友直言很羨慕台灣的戲劇環境，故事體材緊扣社會脈絡，勇敢揭露真相；哈日族的黃子佼也來電和他聊近幾齣台灣好戲，一聊就聊到深夜兩點，「以前是日劇、韓劇當道，現在也該輪到我們了！」

今年年初愛彼表在SIHH展發表的年度新表「CODE 11.59」，以圓型表盤搭配八角型側邊表圈，以低調內歛的手法向皇家橡樹系列腕表致敬，「CODE」為Challenge「挑戰」、Own「擁有」、Dare「果敢」和Evolve「進化」四個英文字的縮寫，11.59則是午夜前的最後一分鐘，象徵了迎接美好未來、開創新局，就像是溫昇豪眼中的台灣戲劇，跳脫以往本土台劇、浪漫偶像劇的模式，勇於突破重圍、開創新局。

(中時 )