加入防詐達人LINE帳號，可自行查詢可疑帳號。（翻攝畫面／胡欣男台北傳真）

苗栗縣50歲婦人，日前看到朋友臉書貼文，表示有熟識的通訊行辦促銷，全新iPhone XS手機僅要價新台幣1萬5000元，便依貼文上的LINE ID聯絡訂購1支，按對方指示匯款，不料對方收款後就把臉書跟LINE全部封鎖，女子找朋友詢問才發現朋友臉書被盜用，驚覺遭詐，趕緊報案。

警政署165反詐騙諮詢專線指出，歹徒利用民眾對親友的信任感，隨機盜用臉書帳號張貼詐騙訊息，謊稱「朋友的通訊行新開幕，熱門旗艦手機限量特惠，詳情請加LINE：XXXX」，民眾誤以為LINE上的「通訊行店員」真是親友熟人，又被動輒低於行情1萬元以上的優惠價吸引，便鬆弛心防。

歹徒會再以數量有限、活動即將截止等理由引誘被害人立刻匯款下訂，被害人匯款後苦等不到商品，回頭找親友詢問才發現其臉書被盜用，所謂優惠活動，全是捏造的騙局。

警方提醒，熟齡族群上網購物日益頻繁，加上對新型態網購詐騙手法較不熟悉，致被騙風險大增，呼籲熟齡民眾上網購物務必提高警覺，如果遇到賣家僅透過通訊軟體聯絡、不提供實體聯絡電話或地址，如有提供，應先查證資料是否真實、商品價格遠低於市價等情形，都是詐騙高風險，應避免購買，接到親友傳訊、貼文分享優惠購物管道，也要當面或電話親口查證確認，以免被騙。

警政署也與民間業者合作，推出「趨勢科技防詐達人」LINE打詐帳號，民眾只要加入好友，即可隨時查詢可疑ID是否已被通報詐騙，另有許多防詐相關功能。警方統計9月2日至9月8日，就公布了lyx3306等17組詐騙帳號，詳情可下載加入好友自行查詢。

(中時 )