周華健近日忙籌備新專輯，日前赴大陸長春開唱時，當晚暴雨不斷加上在戶外場地，周華健不僅沒撐傘、陪著台下觀眾一同淋雨，一連唱10首歌曲，完美演唱不受大雨影響，濕身開唱也讓粉絲讚爆，但他在後台因地面濕滑，不小心滑倒摔傷左腳踝，消息傳出讓粉絲超心疼，周華健在中秋節前夕透過自拍影片談傷勢恢復，更預告新專輯錄製完成，雙雙好消息讓粉絲超期待。

周華健在中秋節前夕透過自拍影片談日前摔傷傷勢恢復狀況，也透露新專輯已錄製完成。（翻攝臉書）

還原當時狀況，長春演出地點為體育場，草皮地面遇上大雨容易溼滑，且來不及做雨遮，看見台下觀眾都淋雨看表演，讓周華健很不捨，陪著觀眾淋雨開唱，現場氣氛越唱越嗨。結束後因天色昏暗，部分地區並未鋪設止滑木棧道，一個不小心就滑倒扭傷左腳踝，幸好只是筋膜拉傷未傷及骨頭，但醫師叮嚀他三個月不能運動。

周華健將於11月23日至馬來西亞檳城舉辦巡演。（取自臉書）

周華健在影片中靈活展示扭傷的左腳，也說到感謝許多人來訊關心傷勢，目前已快復原，此外新專輯也完成錄製，不過想要保密。而他也不忘提攜後輩，拿出魯向卉的第二張新專輯「時間／木馬」推薦給粉絲，魯向卉也手寫卡片給周華健送上祝福，周華健也大讚魯向卉很用心、態度值得鼓勵。經紀人表示，周華健新專輯將於年底推出。周華健也將於11月23日至馬來西亞檳城舉辦巡演。

(中時 )