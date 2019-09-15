橫跨航空、陸戰、海事產業的德士隆集團(Textron)，在2019年機動作戰人員大會(2019 Maneuver Warfighter Conference)，首次公開展示他們所研發的了下一代小隊武器（NGSW）的原型。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，美國陸軍已經確定，下一代的步兵武器(突擊步槍與班用機槍)將改用6.8公釐子彈，以提升子彈的動能與突穿力。計畫分成下一代突擊步槍(NGSW-R)，和下一代自動機槍(NGSW-AR)；NGSW-R將取代現役的M4 / M41卡賓槍，而NGSW-AR將取代M-249機槍SAW。

兩週前，德國知名槍廠西格紹爾公司(Sig Sauer)已經公布了自己的6.8公釐樣槍，如今德士隆也公布了自己的設計，與西格紹爾有豐富造槍經驗不同，德士隆系統公司是籌集一支世界級的團隊，比如與另一德國知名槍廠黑克勒&科赫(Heckler&koch,簡稱H&K)，以及奧林溫徹斯特(Olin Corporation)彈藥公司，H＆K以MP-5衝鋒槍聞名於世，有極好的槍支設計經驗，而奧林溫徹斯特則是美國最著名的子彈生產商。

德士隆系統應用技術高級副總裁溫尼‧帕雷德(Wayne Prender)表示：「我們已經組建了一支最佳團隊，有成熟的能力的技術，可靠的計畫執行力和專門的用戶支持，能充份瞭解並能夠滿足美國陸軍的嚴格要求，因此我們很榮幸能為美國士兵提供他們所需的下一代武器。」

從德士隆公布的槍支來外型看，他們的機槍(NGSW-AR)與步槍(NGSW-R)的槍身像個大方盒，外觀相當洗練，不過如此一來，加掛輔助裝備的空間也比較少，或許有別的考量。槍托採用伸縮式，與西格紹爾的版本一樣。

不過，德士隆沒有公布它們的子彈外貌，先前的報導曾說，德士隆的6.8公釐子彈將採用獨特的伸縮型子彈，可以有效縮減子彈的儲存空間。

美國陸軍表示，有意參加NGSW計畫的公司，要在27個月內，交出43把輕機槍和53突擊步槍，另外也要附上84萬5千發6.8公釐子彈。西格紹爾與德士隆已先後提交樣槍，如今僅剩通用動力還沒有交出自己的槍支設計。

(中時電子報)