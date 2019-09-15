香港大批反修例示威者下午聚集在銅鑼灣、灣仔及中環一帶，警方其後展開清場行動。醫管局表示，截至晚上9時，共有8人受傷，其中一名男子情況由危殆轉為嚴重。

傷者年齡介乎18至49歲，包括5男3女，當中3人嚴重、3人穩定、2人已出院，分別在瑪麗、律敦治及伊利沙伯醫院留醫。其中一名49歲男傷者情況一度危殆，送往律敦治醫院救治，其後轉送瑪麗醫院，情況轉為嚴重。

(中時 )