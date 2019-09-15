915遊行8人受傷 命危男子轉為嚴重 23:022019/09/15 中時 林勁傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港大批反修例示威者下午聚集在銅鑼灣、灣仔及中環一帶，警方其後展開清場行動。醫管局表示，截至晚上9時，共有8人受傷，其中一名男子情況由危殆轉為嚴重。 傷者年齡介乎18至49歲，包括5男3女，當中3人嚴重、3人穩定、2人已出院，分別在瑪麗、律敦治及伊利沙伯醫院留醫。其中一名49歲男傷者情況一度危殆，送往律敦治醫院救治，其後轉送瑪麗醫院，情況轉為嚴重。 (中時 ) #情況 #醫院 #受傷 #傷者 #男子 也許您會感興趣 推薦閱讀 虎尾小鎮很有愛 齊謝「阿督仔」醫院 12:292019/09/11 社會 雙和醫院、億光文化基金會 邀聲樂家簡文秀演唱 15:582019/09/11 生活 雙和醫院、億光文化基金會 邀聲樂家簡文秀演唱 16:072019/09/11 生活 彰化鐵路醫院殘破中重生 鐵路職工會招商4度流標 18:232019/09/11 生活 裝備再升級 國軍花蓮總醫院引進多項醫療設備 12:582019/09/12 生活 老菸槍吸不到空氣 中榮衛教戒菸服藥 14:562019/09/12 生活 消基會質疑未落實病主法 署桃醫：已開設 15:292019/09/12 生活 龍潭角頭槍殺案槍手落網 檢方聲押 19:062019/09/13 社會 巴西里約熱內盧醫院火災 至少10人喪命 22:192019/09/13 國際 巴西醫院大火釀11死 多為加護病房高齡患者 14:112019/09/14 國際 兩岸熱門新聞 示威者向政總投擲汽油彈 港警施放多枚催淚彈反擊 - 兩岸 915遊行8人受傷 命危男子轉為嚴重 - 兩岸 章念馳：「兩制台灣方案」是替一國兩制去污名化 - 兩岸 示威質變成人民衝突 撕裂香港 - 兩岸要聞 - 中國時報 「郭退黨目的」網路投票 陸過半網民這麼看 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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