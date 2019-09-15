中信兄弟人氣球星「恰恰」彭政閔今年即將引退，今(15)日是他在台南最終戰，同時也是統一獅隊「傳統一戰」主題日，吸引7098名觀眾進場，最終兄弟以3比2在延長賽獲勝，賽後獅隊用心準備恰恰告別台南球場的儀式，「美和幫」學弟也用心準備檜木椅當作禮物，因為笑說彭政閔如檜木一樣，都是台灣「國寶」。

前兩場彭政閔因傷勢所以沒在先發行列，今日好轉後擔任先發第三棒、指定打擊，可惜5打數沒有安打，不過最後兄弟在延長賽靠獅隊後援投手陳韻文暴投攻下超前分，以3比2獲勝。

彭政閔在台南球場的最後一戰。（陳怡誠攝）

台南球場有多年歷史，彭政閔當然也在此留下不少回憶，包含生涯首支滿貫砲、首次單場MVP、唯一一次生日開轟，以及生涯第1900支安打等，獅隊也非常用心為這位人氣球星準備在台南球場的回憶影片，讓現場球迷感動。

而統一獅的「美和幫」學弟們潘武雄、潘威倫、高國慶，更在賽後準備特別禮物要送給老大哥，拆開包裝是一張椅子，彭政閔坐上去後學弟們還一擁而上幫他按摩。高國慶笑說要送什麼禮物讓他們煩惱很久，最後會送檜木椅是因為，「檜木是台灣國寶，恰恰就是棒球的『國寶』，這是最適合他的。」

除此之外獅隊球團也準備了紀念獎座送給彭政閔，包括彭政閔在台南棒球場的所有紀錄、歷年成績，今天比賽的先發名單、最後一顆球，以及台南棒球場的紅土，恰恰將會帶著台南的回憶，繼續人生下一個旅程。

統一獅隊球團特別準備紀念獎座送給彭政閔(中)。（陳怡誠攝）

(中時電子報)